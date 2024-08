Daniel Hanslik verkörperte beim 2:1-Erfolg des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag beim SSV Ulm die Variabilität des FCK. Die Versetzung Hansliks war ein ganz bewusst gewählter Schachzug des Trainers.

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Das Attribut wird Daniel Hanslik so schnell nicht mehr los. Friedhelm Funkel, vorige Saison Retter des FCK im Abstiegskampf der Zweiten Fußball-Bundesliga, bezeichnete unter anderem ihn als typischen Betze-Spieler. Der FCK brauche Profis, die diesen Mythos verkörpern, sagte Funkel – und meinte damit: rennen und kämpfen für die Mannschaft bis zum Umfallen.

Daniel Hanslik, seit Oktober 2020 beim FCK, ist aber etwas mehr als „nur“ ein Läufer und Kämpfer. Er hat eine gute Technik, ist beidfüßig sowie als Mensch und Person in der Mannschaft hoch angesehen. Deshalb wurde der 27 Jahre alte Hanslik mit den drittmeisten Stimmen diese Saison in den Mannschaftsrat gewählt.

Am Sonntag beim 2:1 (0:0)-Sieg des FCK beim SSV Ulm zum Auftakt in der Zweiten Fußball-Bundesliga kamen zwei weitere Markenzeichen Hansliks hinzu. „Er ist ein Top-Mannschaftsspieler, der sich reinhängt, der marschiert“, sagt FCK-Trainer Markus Anfang. Außerdem ist Hanslik ein sehr variabel einsetzbarer Spieler. Am Sonntag begann er im Sturm und beendete das Spiel als defensiver Mittelfeldspieler – überdies noch als Kapitän. Als Marlon Ritter vom Feld musste, reichte er die Binde an seinen Stellvertreter weiter.