Für viele Spieler des 1. FC Kaiserslautern war es ein emotionaler Tag. Die, die gehen verabschieden sich mit einem Heimsieg vom Betzenberg. Die Stimmen zum Spiel.

Daniel Hanslik, Stürmer des FCK: „Ein rundum gelungener Tag. Wir haben noch einmal einen Heimsieg geholt. Wir haben in der ersten Halbzeit Nadelstiche gesetzt und in der zweiten Halbzeit alles wegverteidigt. Alles in allem ein toller Tag.“

... über seinen Abschied: „Ich war sehr emotional. Nach der Verabschiedung kam mir Marlon [Ritter] mit kullernden Tränen entgegen. Da ging es bei mir dann auch los. Da sind mir auch die Tränen gekullert. Das ist schon hart, einen solchen Verein zu verlassen, den man mit aufgebaut hat, der kurz vor der Versenkung stand. Ich kann erhobenen Hauptes gehen. Wir haben das Stadion gefüllt, die Stadt lebt. Man sieht: Menschlich bin ich hier angekommen. Das war eine rundum gelungene Station im Profifußball, die unser Zuhause wurde.“

Marlon Ritter, Kapitän des FCK, über die Verabschiedung von Hanslik, Kenny Prince Redondo und Avdo Spahic: „Wir haben viel erlebt. Wir haben oft auf die Fresse bekommen, hatten aber auch schöne Momente zusammen. Klar hat man sich ein bisschen darauf vorbereitet. Ich wusste, dass es emotional wird. Aber wenn du da stehst und realisierst, dass es das wahrscheinlich das letzte Spiel zusammen ist vor diesen Fans, dann werde auch ich – der das normalerweise nicht ist – sehr emotional. Wir müssen uns bei allen bedanken. Wir haben einiges geleistet. So oft kann man den Hut nicht ziehen, was die tagtäglich – auch wenn sie nicht gespielt haben – der Mannschaft gegeben haben. Das gibt es nicht oft im Fußball.“

Erik Wekesser, Linksverteidiger des FCK, über seinen Startelfeinsatz: „So schwer war es nicht. Als Profisportler musst du auf Knopfdruck da sein. Deshalb trainiere ich jeden Tag, versuche jeden Tag mein Bestes zu geben. Da bin ich ehrgeizig genug, auch wenn es eine schwere Zeit war, genau für den Moment da zu sein. Ich denke, das habe ich gezeigt.“

… über seine Saison: „Es war definitiv eine harte Saison. Jeder weiß, dass meine Ansprüche andere sind. Aber manchmal ist das so im Leben: Es gibt Hochs und Tiefs. Haltung kann mir keiner abstreiten. So gehe ich jeden Tag voran und am Ende wird man belohnt. Ich bin froh, heute gespielt zu haben.“

Luca Sirch, Verteidiger des FCK: „Das war jetzt mein letztes Spiel für den FCK, mit der fünften gelben Karte. Da war ich schon sehr sauer. Das war keine Absicht, ich spiele erst den Ball, trete dann auf seinen Fuß. Da habe ich auch ein paar Minuten gebraucht. Es war ein sehr emotionaler Tag. Ich war zwar nur zwei Jahre hier, aber ich wurde hier Profi. Es war eine emotionale Reise. Am Anfang habe ich noch Oberliga gespielt, dann habe ich ein Tor gemacht. Das ist sehr schade. Ich werde die Jungs vermessen. Aber so ist das.“

Simon Asta, Rechtsverteidiger des FCK: „Die Verabschiedungen waren sehr traurig. Man rückt über die Saison hinweg immer näher zusammen. Das war ein emotionaler Moment, auch die Ansprachen vor der Partie. Die erste Halbzeit war super, in der zweiten Halbzeit musste Bielefeld, die stecken noch unten drin. Aber meiner Meinung nach haben wir es gut gemacht.“

Torsten Lieberknecht, Trainer des FCK: „Es war ein verdienter Sieg, ja, schwer erkämpft. Wenn du zuvor drei Niederlagen kassierst, fühlst du nicht die Leichtigkeit, um im luftleeren Tabellenraum frei aufzuspielen. Wir haben heute ein Ergebnis geholt, das wichtig war für den Rahmen hier. Die Pokalsieger von 1996 waren da und es gab Spieler, die ihr letztes Spiel für den FCK gemacht haben. Das war ein gutes Ergebnis für diesen würdigen Rahmen.“

Mitch Kniat, Trainer des DSC Arminia Bielefeld: „Das war eine verdiente Niederlage für uns. Wir haben uns viel vorgenommen. Nach zehn Minuten muss Maximilian Bauer runter. Das war der erste Killer für uns. Dann waren wir die ersten 20 Minuten ziemlich wenig auf dem Platz. Die ersten ein, zwei Torchancen waren direkt drin. Dann mussten wir hinterherlaufen, Kaiserslautern macht das dann auch sehr gut.“