Boris Tomiak galt als Kandidat für das Kapitänsamt beim 1. FC Kaiserslautern. Er bekam die Binde nicht. Das Wort des Führungsspielers des Zweitligisten zählt auch ohne Titel. Gegen die SpVgg Greuther Fürth stand der heute 25-Jährige vorige Saison im Mittelpunkt.

Der dicke Kumpel von Boris Tomiak saß am Sonntag in einem Block des Donaustadions in Ulm direkt neben der Fankurve des 1. FC Kaiserslautern. Julian Niehues, bis letzte Saison Profi des FCK, sah den 2:1-Erfolg seiner ehemaligen Mitspieler beim SSV Ulm. Niehues steht seit dieser Saison beim Fußball-Bundesligisten FC Heidenheim unter Vertrag. Nach seinem Kreuzbandriss im Spiel des FCK in Fürth arbeitet er intensiv an seiner Rückkehr.

Niehues und Tomiak sind befreundet. Niehues war Augenzeuge des lässig verwandelten Foulelfmeter Tomiaks zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Am Ende gewann der FCK.