Der FCK und Hertha BSC liefern sich unter Flutlicht auf dem Betzenberg einen wilden Schlagabtausch. Die Roten Teufel überzeugen, verlieren aber.

Wehe dem Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion, der am späten Samstagabend in einer der beiden Halbzeiten für einen kurzen Moment seinen Platz verlassen musste. Selbst in einer noch so kurzen Toilettenpause