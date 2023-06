Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

6000 Fans besuchen das Derby im Fritz-Walter-Stadion. Sie betrachten eine Partie mit gerechtem Ausgang. FCK-Trainer Jeff Saibene erfährt schon vor dem Anpfiff eine Geste, die ihn berührt. Neuzugang Daniel Hanslik erkennt in der Leistung der zweiten Hälfte ein positives Signal für die gemeinsame Zukunft.

Ganz offenbar hat die Spieler des SV Waldhof motiviert, was sich gestern Morgen gegen 11.30 Uhr bei der Abfahrt in ihrer Heimat zutrug. Am Alsenweg, der alten Heimspielstätte, von wo aus der