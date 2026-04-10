Was eine Gruppe Rentner trotz strahlenden Sonnenscheins zur Weißglut bringen kann – und was das mit dem FCK zu tun hat.

Das Internetportal „Die falsche 9“ hat neulich zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz eine Umfrage gestartet. Gesucht: der Lieblingsklub zwischen Steinfeld und Friesenhagen, Bitburg-Prüm und Ludwigshafen. Sie ahnen es: Der FCK landete mit 50,9 Prozent der abgegebenen Stimmen (3236) auf Rang eins, weit vor Mainz 05 (24,54; 1561) und Eintracht Trier (5,83; 371). Überhaupt scheint der FCK allgegenwärtig zu sein. Fußball-Monotheismus in RLP, auch in Bezug auf moderne Betonmalerei. Nicht allen gefällt das. Nicht mal denen, die es mit den Roten Teufeln halten.

Neulich bei einem Spaziergang an Vater Rhein. An die 20 Grad am frühen Nachmittag, strahlender Sonnenschein – doch miese Stimmung. Zumindest bei der Gruppe Rentner, die beieinanderstehen und sich angeregt unterhalten, oder besser: schimpfen wie Rohrspatzen, als ich an ihnen vorbeiflaniere. Musste nicht mal die Ohren spitzen, um meine Neugier zu befriedigen. „Iwerall die Schmierereie“, mosert einer, den Zeigefinger Richtung Umzäunung des Speyerer Rheinstrands gerichtet, „des is nimmi normal. Die däten bei mir butze, bis se kä Kraft mehr hätten, die Spriehflasch ze halde.“ Dafür müsste man sie aber erst mal kriegen, die Graffiti-Burschen. Tatsächlich geht’s auch mir so langsam auf den Senkel (und ich habe mich an dieser Stelle ja durchaus schon mal aufgeschlossen gezeigt).

Schmierereien an der Fassade des gerade im Frühjahrsputz befindichen Rheinstrands in Speyer. Foto: Andreas Böhm

Kaum mehr ein Brückenpfeiler oder ein Verteilerkasten, von dem nicht GL98, FY oder PI grüßen, an denen nicht rote Teufelchen mit Dreizack unterwegs sind oder weiße Fäuste auf rotem Untergrund in uniformer Einfalt drohen. Hinzu kommt mittlerweile eine Plage an Pappern biblischen Ausmaßes, die von Ähnlichem künden. Muss sich keiner wundern, wenn Nicht-Hardcore-Fanatikern, die bislang beide Augen zugekniffen haben, das zum Halse raushängt. Die Dosis macht auch hier das Gift. Gibt es denn nichts anderes mehr in der Pfalz als Rot und Weiß? Ganz ehrlich, mir steht der Sinn schon lange nach einer anderen Art der Straßenkunst. Motto: Mehr Banksy, bitte.

Unser Autor

Andreas Böhm, 59, hat als Fan den Pokalsieg 1990 und die Meisterschaft 1991 hautnah miterlebt. Seit 1995 ist er der journalistischen Neutralität verpflichtet, seit 2013 FCK-Reporter für diese Zeitung.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.