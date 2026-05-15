Berühmte letzte Worte – und eine wichtige Frage, die dringend beantwortet werden muss.

Als ich mich in dieser Woche auf die Suche nach berühmten letzten Worten begeben habe, mochte ich partout keine Aussage finden, die mir für die folgenden Zeilen genehm schien. Zu weinerlich, zu pathetisch, zu martialisch. Oftmals sind die ersten Gedanken ja tatsächlich auch die besten, und so leite ich diese Kolumne mit zwei Worten eines ehemaligen deutschen Politikers ein, die mir als Erstes in den Sinn geschossen waren: „Isch over!“ Als Wolfgang Schäuble dies 2015 aussprach, wollte er in schwäbischem Englisch, in Schwänglisch sozusagen, verdeutlichen, dass es im Kontext der griechischen Finanzkrise keine weiteren Verhandlungen geben werde. Ich benutze die Worte heute, um Ihnen zu sagen: Es ist vorbei, das ist die letzte FCK-Kolumne aus meiner Feder. Nach vier Jahren fast durchgängiger „Kolumnerei“ ist es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Schön war’s, erfüllend, bisweilen anstrengend oder schmerzlich, wenn mir ein saudummer Fehler unterlaufen war, der mich noch wochenlang nervte. Hat sich’s gelohnt? Auf jeden Fall.

Isch over! Für den FCK gilt das natürlich nicht. Gleichwohl geht eine Saison zu Ende, mit der weder Spieler, noch Fans oder Verantwortliche zufrieden sein können. Mich selbst hat die Performance sehr enttäuscht. Vor allem, weil ich seit der Inthronisation von Trainer Torsten Lieberknecht vor einem Jahr keinerlei Weiterentwicklung erkennen kann.

Für was will der Klub stehen?

Der FCK steht still oder bewegt sich gar zurück, und das ist ein schlechtes Zeichen. Im Sommer wird es abermals zu einem großen Umbruch kommen. Ich bin gespannt, wen die Allgewaltigen an den Betzenberg locken wollen.

Für mich hat der FCK die wichtigste Frage noch nicht beantwortet: Für welche Art Fußball wollen wir stehen? Nicht nur heute oder morgen – langfristig. Was ist unsere Spielidee, unsere Identität, von den Kleinsten bis hinauf zu den Profis? Erst wenn das geklärt ist, kann man aufbauen. Von unten nach oben, wie es sich für ein Fundament gehört. Nur so schafft man Stabilität. Nur so erlangt man Kontinuität. Das dauert. Die Bundesliga müsste vielleicht noch ein bisschen warten. Aber es würde sich lohnen.

Berühmte letzte Worte. Isch over. Machen Sie’s gut. Und bleiben Sie gesund.

Unser Autor

Andreas Böhm, 59, hat als Fan den Pokalsieg 1990 und die Meisterschaft 1991 hautnah miterlebt. Seit 1995 ist er der journalistischen Neutralität verpflichtet, seit 2013 FCK-Reporter für diese Zeitung.



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