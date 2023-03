Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es scheint so, als werde der 1. FC Kaiserslautern in der Zweiten Liga mit offenen Armen empfangen.

Sicher, überall wird man die Betze-Buben nicht mit vor Freude pumpernden Herzen begrüßen. Wenn sie beispielsweise in Karlsruhe gastieren, was erst am vorletzten Spieltag im Mai kommenden Jahres der