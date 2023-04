Dass es einen Fußballgott gibt, daran glauben ganz viele. Dass die Hand Gott auch mal im Spiel eine Rolle spielen kann, versuchte Diego Maradona alle glauben zu lassen. Dass Gott auch Elfmeter halten kann, das wissen die wenigsten. Aber Luis Robles glaubte fest daran.

Das lernen derzeit Besucher einer Ausstellung in Ramstein. Football ≠ Fußball lautet der Titel, unter dem im Docu Center aufgezeigt wird, dass Fußball zwar etwas ganz anderes ist als Football, dass es aber durchaus viele Verbindungen zwischen der deutschen und der amerikanischen Sportart gibt – gerade in Ramstein.

Zentrale Figuren im roten Ausstellungscontainer sind Terrence Boyd, ein Amerikaner, der den deutschen Sport Fußball betreibt, und Dennis Folz, ein Deutscher, der für den amerikanischen Sport steht, in Kaiserslautern geboren ist und als Runningback der Kaiserslautern Pikes für das Regionalligateam der Footballer antritt. Claudia Gross und Museumsleiter Mario Aulenbacher hatten die Idee, dass gerade diese Verbindung, die Parallelen und die Unterschiede, insbesondere in Ramstein interessant sein könnten. Sie haben nachgeforscht und so manches Detail herausgefunden, das entweder keiner wusste oder das (fast) in Vergessenheit geraten ist.

Zum Beispiel – aber das wissen FCK-Fans natürlich – dass Boyd längst nicht der einzige Amerikaner in Diensten des FCK ist. Die Ausstellung erinnert an Innenverteidiger Tom Dooley, geboren in Bechhofen, von 1988 bis 1993 bei den Roten Teufeln, heute Sportdirektor beim Viettel FC, Hanoi Vietnam. Dann ist da noch Andrew Wooten, von 2012 bis 2014 beim FCK, der gerade versucht, den SC Preußen Münster mit seinen Toren von der Regionalliga in die Dritte Liga zu schießen.

Mit Ramstein verbunden

Und dann ist da noch Luis Robles, geboren in Fort Huachuca, Arizona, von 2007 bis 2010 beim FCK. Robles hat lange Zeit im Ramsteiner Hof gewohnt, wie Claudia Gross erzählt. Und Tom Dooley hatte in Ramstein eine Soccer University auf dem Vereinsgelände von Olympia Ramstein.

Die Nachforschungen in Sachen American Football führten Gross über den Military Football und die Landstuhl Raiders zu den Ramstein Rams, die in den 80er Jahren viermal nach erfolgreichen Endspielen im Wembley-Stadion die USAFE Championships gewannen und damit bestes der deutschen und der britischen Teams war. Die Reise ging weiter zum High School Football in Deutschland und zu den Kaiserslautern Pikes, dem Nachfolger der Kaiserslautern Warriors und der Kaiserslautern Cougars. Und Claudia Gross landete schließlich bei Dennis Folz, deutscher Runningback und seit 2007 bei den Pikes. Er stellte jede Menge Ausstellungsgegenstände zur Verfügung. So viele, dass sich die Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sorgen machte: Am Samstag starten die Pikes in die Saison. „Ich habe keine Ahnung, womit er spielt, wir haben fast seine gesamte Ausrüstung“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

FCK-Fans helfen

Ganz so einfach war das mit der Materialsuche in Sachen FCK nicht. Auch wenn die Fans alle Hebel in Bewegung setzten. Sporthistoriker Eric Lindon, Amerikaner und FCK-Experte, half tatkräftig mit, grub Bilder aus wie die der Crunchipsgirls, die zwischenzeitlich mal Cheerleader bei den Fußballern des FCK waren. Das FCK-Museum lieferte leihweise eine Büste von Tom Dooley, die in Ost-Asien für Dooleys Vater gefertigt wurde, der sie dem Museum vermacht hat. Das Schuhmuseum Hauenstein verlieh die Fußballschuhe von Dooley. Und der Fan, der Boyds Schuh ersteigert hatte, stellte ihn für die Ausstellung zur Verfügung. Und ein Sammler übergab leihweise ein Trikot von Wooten.

Und dann war da noch die Sache mit Robles Handschuhen, von denen kaum einer das Geheimnis kennt. Der gläubige Torwart hatte sie nicht nur mit seinem Namen bedrucken lassen, sondern zusätzlich mit einem Bibelspruch. Als Gross das erfuhr, machte sie sich auf die Suche, ob nicht irgendwo eines der seltenen Relikte zu finden war. Sie wurde tatsächlich fündig – bei Ebay. Die Versteigerung war schon abgelaufen. Leicht frustriert schrieb sie den Verkäufer an, der ihr tatsächlich antwortete, dass die Handschuhe noch zu haben wären. Sie bekam sie, zahlte die vom Käufer gewünschten 35 Euro für das Paar inklusive Versand. Und jetzt ist im Ramsteiner Docu Center ein Relikt ausgestellt mit FCK-Geschichte, die kaum einer kennt. PHL 4:13 ist auf den Handschuhe aufgedruckt, als Verweis auf den Brief an die Philipper und die Bibelstelle „Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt“. Mit den Handschuhen hat Robles zwölf Elfmeter gehalten.

Info

Die Ausstellung Football ≠ Fußball im Docu Center Ramstein, Schernauer Straße 46, ist noch bis 25. Juni geöffnet.