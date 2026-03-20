Der 1. FC Kaiserslautern ist im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg zu Gast. Wer die Partie im Fernsehen zeigt und was es bei der Anreise wegen des Streiks zu wissen gibt.

Traditionsduell in Liga zwei: Der 1. FC Nürnberg empfängt am Samstag ab 13 Uhr den 1. FC Kaiserslautern. Das klingt nach guter, alter Bundesliga.

Der FCK hat nach dem überzeugenden 3:0-Sieg im Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC etwas Druck aus dem aufgeheizten Umfeld in Kaiserslautern genommen. Mit dem Erfolg gegen die Badener feierte der FCK nach zuvor zwei Niederlagen hintereinander erstmals wieder einen Sieg. Durch den Erfolg hat der FCK nun 40 Punkte. Mit dem Abstieg hat der FCK nichts mehr zu tun. Der 1. FC Nürnberg liegt mit aktuell 33 Zählern auf dem zehnten Tabellenplatz, drei Plätze hinter dem FCK. Beim FCK fehlt nur Ivan Prtajin (Achillessehnenriss). Simon Asta (Erkältung auskuriert) und Leon Robinson (Gelbsperre abgesessen) kehren in den Kader zurück.

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Zu sehen ist die Partie beim Bezahlsender Sky sowie bei dessen Streaminganbieter „Wow“. Wer kein Abo hat, kann die Partie im Liveblog auf rheinpfalz.de verfolgen. 5285 FCK-Fans begleiten die Mannschaft nach Nürnberg. Das Gästekontingent wurde aufgrund der hohen Nachfrage erhöht.

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Das Max-Morlock-Stadion liegt im Südwesten von Nürnberg. Es ist vom Hauptbahnhof normalerweise gut mit der S-Bahn, U-Bahn sowie aus der Innenstadt mit Straßenbahn und Bus zu erreichen. Aber: Am Samstag gibt es einen ÖPNV-Streik. Fest steht: Die U-Bahnen, die Straßenbahnen und der Großteil der Busse fahren nicht. Die vom S-Bahnhof Frankenstadion fahrenden Linien S2 und S3 sind nicht vom Streik betroffen. Die Polizei Nürnberg empfiehlt aber auf ihrer Internetseite, diese S-Bahnen nicht zu nutzen, weil sie von heimischen Fans benutzt werden. Zudem rät die Laut Polizei nicht mit dem Zug anzureisen, da die Fans von dort nicht mehr weiterkommen. Laut Polizei dauert der Fußweg vom Hauptbahnhof ans Stadion etwa 1,5 Stunden.

PKW-Fahrer sollen nach Klub-Angaben auf der A9 die Ausfahrt Fischbach nehmen. Auf der A6 wird die Ausfahrt Nürnberg-Langwasser empfohlen, dann weiter auf der Südwesttangente (A73) bis Nürnberg-Zollhaus oder -Zentrum, anschließend den Wegweisern des dynamischen Verkehrsleitsystems folgen.