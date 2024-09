Das Theater Chawwerusch im südpfälzischen Herxheim wird im Oktober zum Gastgeber des rheinland-pfälzischen Theatertreffens „Kopfüber“ für junges Publikum in den Altersklassen ab vier Jahren bis „15 plus“.

Angekündigt werden im Festivalzeitraum von 10. bis 12. Oktober acht Produktionen aus Rheinland-Pfalz und ein Gastauftritt aus Frankfurt am Main.

Eine der bemerkenswerten Produktionen, die in diesem Jahr bei „Kopfüber“, dem „Theatertreffen für junges Publikum in Rheinland-Pfalz“, aufgeführt wird, kommt aus Ludwigshafen: Bärbel Maier und Peer Damminger von der „KiTZ Theaterkumpanei“ pflegen seit Jahren Kontakte zu Theaterschaffenden im Ausland und bringen „Bitte lächeln!“ nach Herxheim – eine zweisprachige Kooperation mit Cheragh Khab aus Teheran ( Iran).

Kooperation mit Theater aus Teheran

Im „KiTZ-Theaterladen“ in Ludwigshafen oft ausgebucht, ist die Koproduktion nach einer Geschichte von Sharareh Tayar am Freitag, 11. Oktober, 10.30 Uhr, beim Festival im Chawwerusch-Theatersaal zu Gast (für Kinder ab 4 Jahren bis zweite Klasse): Die junge Giraffe Gigi möchte im Dschungel Freunde finden. Stachelschwein, Affe und Elefant finden die Giraffe zum Spielen „praktisch“, sehen sie aber nicht als Persönlichkeit. Gigi platzt der Kragen, als sie bei Stachelschweins Party nicht mit auf dem Geburtstagsselfie ist ... Das zweisprachige Stück in iranischer und deutscher Sprache zeigt laut Beschreibung einfühlsam, wie schwierig es ist, Freunde zu finden, ohne sich selbst zu vergessen.

Gastspiel vom Theater La Senty Menti

Das Gastspiel aus Frankfurt – „All that matters – worauf es ankommt“ vom Theater La Senty Menti (Freitag, 11. Oktober, 16 Uhr, ab 10 Jahren) handelt, frei nach den Memoiren „Pearls of Childhood“ von Vera Gissing, von der elfjährigen Vera, die in der Nähe von Prag aufwächst und eines Tages mit nichts als einem Köfferchen in der Hand in London ankommt, einer für sie fremden Stadt. Hintergrund ist eine wahre Geschichte: Vera zählte zu den jungen jüdischen Menschen, die der Engländer Sir Nicholas Winton vor den Nazis rettete.

Die Gastgeber – „Expedition Chawwerusch“, das junge Theater der Herxheimer – präsentieren sich am Donnerstag, 10. Oktober, 16.30 Uhr, mit ihrer Produktion „Livename – ein Stück über Gender und Geschichte“ (ab 15 Jahren).

Abenteuer für Kinder, Geschichte für Jugendliche

Aus der Pfalz kommt auch die Abenteuergeschichte der Neustadter Theaterautorin Leni Bohrmann „Copper, Flint und der Fabulotor“ mit Bohrmann und Christian Birko-Flemming (Samstag, 12. Oktober, 14.30 Uhr, ab 6 Jahren). Auf Leute ab 15 Jahren wartet zudem am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, eine Reise in die Geschichte: „Einigkeit und Recht und Freiheit – die Revolution von 1848/49“ von Histotainment by Tino Leo aus Mainz.

»Kopfüber – Theatertreffen für junges Publikum in Rheinland-Pfalz«, 10.-12.10., Herxheim, Aufführungsorte: Chawwerusch-Theatersaal oder Elmar-Weiller-Festhalle, Karten ab 7 Euro online: Gesamtprogramm: www.chawwerusch.de, reservix.de; Tagestickets und Gruppenkarten unter 07276 5991 oder per Mail: theaterpaedagogik@chawwerusch.de. Info: chawwerusch.de, www.suedliche-weinstrasse.de/kreiskulturtage2024