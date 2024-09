Herbstzeit ist in der Pfalz traditionell „Keschdezeit“, denn an vielen Stellen im Pfälzerwald gibt es die beliebten Kastanien zum Sammeln.

Wichtig: Den Beutel und festes Schuhwerk beim Ausflug nicht vergessen! Und nicht ärgern, wenn andere schneller waren und einige Hotspots bereits „leer gesammelt“ sind.

Etappen-Wanderweg oder kürzere Runde

Gute Keschde-Plätze gibt es zuhauf. An erster Stelle für Fans der Kastanie steht der „Pälzer Keschdeweg“. Mit rund 60 Kilometern ist er allerdings eine Etappen-Wanderung, die die Südpfalz durchzieht und der – wie der Name verrät – zu allerlei Kastaniensammelplätzen führt.

Wer weniger wandern und mehr sammeln will, wird im Pfälzerwald ebenso fündig. Es gibt kürzere Rundwege – mit Keschde-Garantie. Zwischen Maikammer und St. Martin trägt eine Runde von sechs Kilometern (350 Höhenmeter) den vielversprechenden Namen „Wo die Kastanien wachsen“. Ab dem Wanderparkplatz namens Breitenberg bei der Kalmithöhenstraße führt die einfache Strecke durch den Pfälzerwald und an vielen Kastanienbäumen vorbei.

Wer mag, erweitert die Tour „Wo die Kastanien wachsen“ auf dem Streckenabschnitt bei St. Martin und läuft noch am Bellachiniweiher vorbei zur „Lesbar“ in der Tina-Will-Blick-Hütte, an der es ebenfalls reichlich Kastanien gibt. Kleine und große Wandersleut’ folgen auf der Keschde-Runde überwiegend der Markierung des „Pälzer Keschdewegs“ und des „Pfälzer Weinsteigs“ – aber nicht durchgängig! Es empfiehlt sich deshalb unbedingt die Mitnahme von digitalem oder analogem Kartenmaterial. Die Wanderung zwischen Maikammer und St. Martin ist toll für einen Ausflug mit älteren Kindern, denn ein gewisses Maß an Trittsicherheit und Kondition ist durchaus nötig. Für Kinderwagen eignet sich die Strecke nicht.

Interaktiver Keschde-Erlebnisweg

Anders ist das auf dem „Keschde-Erlebnisweg“, der zwischen Leinsweiler und Annweiler zum fröhlichen Keschdesammeln lädt. Mit sechs Kilometern (100 Höhenmeter) richtet sich dieser Keschde-Weg im Pfälzerwald explizit an kleine Wandersleut’ und ein geländegängiger Kinderwagen kann mitgenommen werden. Spiel-, Erlebnis- und Mitmachstationen, die wahlweise mittels einer App und QR-Codes erkundet werden können, bieten allerlei Spannendes zum Thema Keschde. Der Einstieg ist beim Slevogthof oder von Leinsweiler aus möglich. Wer die abenteuerliche Anfahrt beziehungsweise den Aufstieg vom Dorf scheut, wählt besser den Waldparkplatz Ahlmühle bei Annweiler als Startpunkt in die Runde.

Der einheitlich markierte Keschde-Erlebnisweg führt dann unter anderem an der Lourdes-Grotte der Kaltenbrunn-Quelle, dem originellen Rastplatz „Woodstop“, Holzhängematten zwischen den Bäumen und natürlich dem im Dornröschenschlaf befindlichen Slevogthof vorbei. Eine Einkehrmöglichkeit findet sich auf der Strecke nirgends, es gibt aber viele schöne Picknickplätze unter den herbstlichen Kastanienbäumen.

Außer dem Rundweg bei Maikammer und dem Keschde-Erlebnisweg bei Leinsweiler gibt es noch eine kürzere Keschde-Wanderung bei Annweiler, die sich zum Sammeln im Pfälzerwald anbietet. Dieser Spaziergang von lediglich vier Kilometern beginnt bei der bewirtschafteten Klettererhütte und folgt dem „Richard Löwenherz-Weg“ bis zur nächsten Wegkreuzung und weiter zur Trifelsruhe. Wer mag, plant noch einen Abstecher zum Rehbergturm ein. Da diese Tour nicht markiert ist, empfiehlt es sich unbedingt, zusätzliches analoges oder digitales Kartenmaterial mitzunehmen.

Ein kurzer, von Kastanienbäumen gesäumter Weg führt von der Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben zur Rietaniahütte bei Rhodt unter Rietburg. Die Strecke von rund 600 Metern ist mit dem „Pälzer Keschdeweg“ markiert und kann noch am Pussierpäddel vorbei bis hoch zum Schweizer Haus als weiterer Einkehrmöglichkeit verlängert werden (1 Kilometer).

Ein Spaziergang durchs herbstliche Rhodt unter Rietburg bietet sich im Herbst auch an. Ab der Villa Ludwigshöhe führt der „Pälzer Keschdeweg“ in die andere Richtung über einen knappen Kilometer bis zum Hilschweiher. Dort gibt es einen Kioskverkauf und einen kleinen Wasserfall in unmittelbarer Nähe des Sees zu entdecken.



Infos und Gpx-Track zur Tour »Wo die Kastanien wachsen« zwischen Maikammer und St. Martin gibt es unter dem gleichnamigen Suchbegriff auf www.outdooractive.de. Ausführliche Infos zum »Keschde-Erlebnisweg« zwischen Leinsweiler und Annweiler finden sich unter www.keschdeweg.de. Dort gibt es auch weiterführende Infos zum Kastaniensammeln im Pfälzerwald und zu der Tour bei Annweiler.