Viele spielerische Einblicke in naturwissenschaftlich-technische Phänomene verspricht das Dynamikum in Pirmasens das ganze Jahr über. Während der rheinland-pfälzischen Sommerferien gibt es besondere Mitmachangebote.

Spielerische Einblicke in naturwissenschaftlich-technische Phänomene verspricht das Dynamikum in Pirmasens das ganze Jahr über. Während der rheinland-pfälzischen Sommerferien (bis 23. August) werden zudem an jedem Öffnungstag zwei Mitmachangebote veranstaltet.

Im Dynamikum finden regelmäßig nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene Gefallen an den 160 Exponaten, die sich auf 4000 Quadratmetern verteilen. Die Exponate greifen das Thema Bewegung auf. So treten im Wettkampftunnel Besucherinnen und Besucher gegen Tiere an: Wer läuft schneller?

Sonderausstellung „Kein Ende in Sicht“

Es geht in der Dauerausstellung des Mitmachmuseums aber nicht nur um Schnelligkeit in der Natur, sondern auch um Antritt, bewegte Masse und mehr. Zusätzlich läuft die Sonderausstellung „Kein Ende in Sicht“, konzipiert vom Mathematikum in Gießen, dazu ein, das Thema Unendlichkeit spielerisch zu erforschen.

Bis 23. August warten außerdem zwei tägliche Mitmachangebote für Kinder von 7 bis 12 Jahren, die zusätzlich zum Eintrittspreis jeweils drei Euro kosten (inklusive Materialkosten).

Mitmachangebote in den Ferien

Das erste Mitmachangebot trägt den Titel „Unendlicher Würfel“ (von Dienstag bis Sonntag jeweils um 13 Uhr): „Für diese verblüffenden geometrischen Objekte werden acht Holzwürfel so clever miteinander verklebt, dass sie sich praktisch endlos auf- und umklappen lassen“, so die Erläuterung. Im zweiten Workshop (Di-So jeweils um 15 Uhr) geht es um den „Unendlichen Spiegel“, eine Box mit einer ungewöhnlichen Eigenschaft. Wer mitmachen möchte, meldet sich zu Beginn seines Besuches an der Kasse an. Draußen, im Strecktal, darf unter anderem Disc-Golf gespielt werden, ein Wurfspiel, bei dem mit speziellen Frisbees in Metallkörbe gezielt wird. Wer keine besitzt, kann sie sich gegen Hinterlegung eines Pfandes für drei Euro Gebühr im Dynamikum oder in der Tourist-Info im selben Gebäude welche leihen.

Dynamikum, Fröhnstraße 8 (im Gebäudekomplex Rheinberger), Öffnungszeiten während der rheinland-pfälzischen Sommerferien (bis 23.8.): Di-So 11-18 Uhr, Eintrittspreise/Info: www.dynamikum.de