Nils Nager: Der Familien-Newsletter

Kindergartenplätze, Digitalisierung in den Schulen und Ideen für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung in der Pfalz: Der 14-tägliche Familiennewsletter bespricht alles, was Pfälzer Eltern und Großeltern umtreibt. Unsere Redakteure plaudern außerdem aus dem familiären Nähkästchen.

Jetzt kostenlos anmelden