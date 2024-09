Faule und einsame Generation Z, unflexible und klimaschädliche Boomer – die jüngeren und älteren Generationen sind häufig nicht gut aufeinander zu sprechen. Oft fehlt auch die Zeit fürs Zuhören oder für persönliche Geschichten.

Im Podcast “Alter! Generationen diskutieren” setzen sich Gen Z und Boomer genau deswegen an einen Tisch. Victoria Fuchs (Jahrgang 1998) und Chiara Dombek (1999) von der Rheinpfalz sprechen mit Seniorinnen und Senioren über alltägliche Themen wie Liebe, Migration oder Pfälzer Wein. Zu Gast sind auch bekannte Gesichter wie der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, und Ex-Nationalspieler und FCK-Legende Hans-Peter Briegel. Das Ziel: Weniger übereinander und wieder mehr miteinander reden. Und viel voneinander lernen. Vielleicht sind wir am Ende doch nicht so unterschiedlich, wie wir meinen?

Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag um 18 Uhr.